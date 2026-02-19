Lecsukták a Komlói úti csetepaté gyanúsítottjait

A Pécsi Járásbíróság elrendelte szerdán négy férfi letartóztatását egy hónapra, csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntette, illetve kettőjük vonatkozásában további súlyos testi sértés bűntette alapos gyanúja miatt.

A nyomozás eddigi adatai szerint a gyanúsítottak családi kapcsolatok révén ismerik a sértettet.

2026. február 15-én délelőtt 11 óra körül az egyik gyanúsítottal családi, illetve anyagi jellegű nézeteltérésben lévő sértett férfi megjelent egy pécsi ház előtt, ahol vitába keveredett az egyik gyanúsítottal, aki ennek során egy vascsővel betörte a sértett gépkocsijának hátsó szélvédőjét.

A sértett ekkor elhajtott a helyszínről, majd fél óra múlva visszatért, folytatta a közöttük kialakult szóváltást, majd gépkocsijával a belváros felé elhajtott.



Ezt követően mind a négy gyanúsított férfi valamilyen támadó eszközt - baltát, kalapácsot, vasrudat, valamint egy hosszabb rúdra szerelt, éles végű eszközt - magánál tartva, egy személygépkocsival követték a sértettet, majd az általa vezetett gépkocsi elé álltak, hogy utóbbi ne tudjon a helyszínről eltávozni.

Ezután a kezükben lévő tárgyakkal, egyikük a sértett gépkocsijának tetejére ütött, a másik gyanúsított a gépkocsi jobb első ajtaját kinyitva, kezében az éles szerszámmal a sértett felé többször szúró mozdulatot tett, a harmadik gyanúsított figyelt, míg a negyedik a kalapáccsal beütötte a vezetőoldali első ajtó üvegét. A vasrudat tartó gyanúsított ezt követően legalább hat alkalommal megütötte a sértettet a nyitott ajtón keresztül.

A sértett próbált menekülni a gépkocsiból, miközben az egyik gyanúsított ütéseit egy csákány-nyéllel védte, majd kiszállt és bemenekült a közelben található pékségbe.

Az egyik gyanúsított eközben azt kiabálta a sértettnek, hogy az anyjával együtt öli meg, a másik pedig azt, hogy megöli őt a családjával együtt.

A gyanúsítottak viselkedése kirívóan közösség ellenes, erőszakos volt, alkalmas volt arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen. A sértetten a bántalmazás következtében test szerte hat helyen 1- 6 cm hosszú, 1-2,5 cm mély vágott sebzések keletkeztek.

A gyanúsítottak közül egyikük büntetlen, három társa többszörösen büntetett előéletű. Alaposan tartani lehet attól, hogy szabadlábon hagyásuk esetén a büntetőeljárásban résztvevő egyéb személyek megfélemlítésével, befolyásolásával meghiúsítanák vagy megnehezítenék a bizonyítást, illetve részben újabb, szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekményt követnének el.

A bíróság mindezekre figyelemmel valamennyi gyanúsított letartóztatását elrendelte.

Az ügyész a bíróság végzését tudomásul vette, a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be, így a határozat nem végleges.