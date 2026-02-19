Pénteken melegebb lesz reggel, mint délután
2026. február 19. csütörtök 18:39
Éjjel szinte országszerte esni fog. Az esőt a Dunántúlon egyre többfelé havas eső, majd havazás váltja fel, emellett az Északi-középhegység térségében is a hóesés lesz jellemző - másutt még döntően eső valószínű.
Az Alpokalján reggelig nagyobb területen alakulhat ki vastag hóréteg.
Pénteken a halmazállapot-váltás határa egyre inkább délkelet felé tolódik, így egyre nagyobb területen havazhat, de a Viharsarokban még este is eső eshet.
Péntek késő délután, este a Tisza mentén, Tiszántúlon átmenetileg ónos eső is előfordulhat. Holnap délutántól északnyugat, észak felől szűnni kezd a csapadék.
A szél éjjel északira, északkeletire fordul, és többfelé megerősödik, hajnaltól helyenként viharossá is fokozódik a szél, így a hóval borított tájakon hófúvásra, északnyugaton erősebb hófúvásra is számítani kell!
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és +6 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken -2 és +7 fok között alakul, északnyugaton és északkeleten lesz hidegebb.
Ez döntően a reggeli, délelőtti órákban állhat be, napközben általában csökkenni fog a hőmérséklet.
MTI
