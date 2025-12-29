Három autó ütközött az 57-es főút pécsi szakaszán

Három személygépkocsi ütközött egymásnak az 57-es főút belterületi szakaszán, azaz a Kanizsai Dorottya úton, Pécsen, a 35-ös kilométerszelvénynél hétfőn.

A pécsi hivatásos tűzoltók egy járművet áramtalanítottak.

Az érintett útszakaszon forgalmi akadályra kell számítani.