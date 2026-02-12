Érkeznek a nyugdíjak, munkában a postások, mennek az utalások

Jön a nyugdíjutalás! Csütörtökön érkezik a havi nyugdíj, pénteken a 13. havi és a 14. havi nyugdíj negyede - mondta Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) parlamenti államtitkára Facebook-oldalán csütörtökön közzétett videójában.

A mostani utalás azért különleges, mert két egymást követő napon is pénz érkezik az idősekhez - fűzte hozzá.



Csütörtökön utalják a februári rendes nyugdíjat, pénteken pedig a 13. havit, valamint most először a 14. havi nyugdíj negyedrészét. Ez összesen mintegy 2,5 millió embert érint: az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is.

Egy átlagnyugdíj esetén ez azt jelenti, hogy csütörtökön megérkezik a 250 ezer forintos havi nyugdíj. Pénteken újabb 250 ezer forint érkezik a 13. havi nyugdíjként, valamint a 14. havi nyugdíj első részlete, ami mintegy 60 ezer forint. Így egy átlagos nyugdíj esetében két nap alatt összesen 560 ezer forint jut el az idősekhez - ismertette az államtitkár.

A postai kézbesítések már zajlanak. A postás egy összegben viszi ki a pénzt, de az utalványon a külön tételek - a havi, a 13. havi és a 14. havi nyugdíjrészlet - külön is fel vannak tüntetve - tette hozzá.

"Az idősek iránti megbecsülésünket kifejezve a 13. havi nyugdíjat 2021-től vezettük vissza, a 14. havi nyugdíjat pedig az idei évtől fokozatosan vezetjük be" - mondta az államtitkár.

"Viszont arról is őszintén kell beszélni, hogy ezeket a nyugdíjakat csak a nemzeti kormány garantálja. Egy brüsszeli bábkormány nem" - jelentette ki. A Tisza Párt ugyanis nem tudna nemet mondani Brüsszel elvárásainak, annak vezetőjét, Magyar Pétert éppen azért segítik Brüsszelből, hogy olyan kormány legyen Magyarországon, ami végrehajtja a parancsaikat - folytatta.



"A Tisza odaadná a magyarok pénzét a háborúra és Ukrajnának, és sajnos kész végrehajtani a nyugdíjasokat sújtó megszorításokat is. A valódi, eltitkolt programjuk számos a nyugdíjasokat sújtó megszorítást tartalmaz: a 13. havi nyugdíj eltörlését, a 20 százalékos nyugdíjadó bevezetését, az állami nyugdíjellátás kivezetését, a Nők 40 megszüntetését és a rezsicsökkentés eltörlését" - figyelmeztetett a kormánypárti politikus.

Amíg nemzeti kormány van, mi segítjük a nyugdíjasokat. A pénz tehát most érkezik, ez is az idősek anyagi biztonságát szolgálja - hangsúlyozta Zsigó Róbert.