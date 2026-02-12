Megtalálhatták a Pécsről eltűnt 12 éves kislányt

Amint arról beszámoltunk , szerdán a lakosság segítségét kérte a Pécsi Rendőrkapitányság egy 12 éves kislány megtalálásához.

Akkor azt közölték, a 12 éves lány február 10-én engedély nélkül távozott egy pécsi lakásotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre.

A felhívás eredménnyel járhatott, erre utal ugyanis az, hogy csütörtökön már nem szerepelt a lány az eltűntként keresett személyek listáján - azaz minden bizonnyal megtalálták.

Reméljük, épségben került elő!

