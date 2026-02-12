Soron kívüli munkaként kátyúznak az állami utakon

Kátyúzási tervet állított össze és azt központilag koordinálja az Építési és Közlekedési Minisztérium - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány szerdán meghallgatta Lázár János építési és közlekedési minisztert a kátyúhelyzetről, illetve a kátyúk felszámolására tett intézkedésekről.



Ismertetése szerint a magyar állam 31 ezer kilométer út kezelője, ezen kívül Magyarországon még 182 ezer kilométernyi út van, amely az önkormányzatokhoz tartozik.

Hozzátette, a kátyúk hatékony megszüntetéshez az önkormányzatok tevékenységére is szükség van, ezért a kormány arra kéri és szólítja fel őket, tegyenek meg mindent a hideg időjárás miatt a korábbiaknál több kátyú felszámolására.

A miniszter elmondta, a Magyar Közútnál 8,2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a kátyúk megszüntetésére, a cég munkavállalói soron kívül végzik ezt a munkát.

