Soron kívüli munkaként kátyúznak az állami utakon
2026. február 12. csütörtök 14:07
Kátyúzási tervet állított össze és azt központilag koordinálja az Építési és Közlekedési Minisztérium - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.
Gulyás Gergely beszámolt arról, hogy a kormány szerdán meghallgatta Lázár János építési és közlekedési minisztert a kátyúhelyzetről, illetve a kátyúk felszámolására tett intézkedésekről.
Ismertetése szerint a magyar állam 31 ezer kilométer út kezelője, ezen kívül Magyarországon még 182 ezer kilométernyi út van, amely az önkormányzatokhoz tartozik.
Hozzátette, a kátyúk hatékony megszüntetéshez az önkormányzatok tevékenységére is szükség van, ezért a kormány arra kéri és szólítja fel őket, tegyenek meg mindent a hideg időjárás miatt a korábbiaknál több kátyú felszámolására.
A miniszter elmondta, a Magyar Közútnál 8,2 milliárd forintos keret áll rendelkezésre a kátyúk megszüntetésére, a cég munkavállalói soron kívül végzik ezt a munkát.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Megtalálhatták a Pécsről eltűnt 12...
- Ez nagyon komoly: nem szavazta meg a...
- Soron kívüli munkaként kátyúznak az...
- Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a...
- Érkeznek a nyugdíjak, munkában a...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Gulyás Gergely: döntést hozott a...
- Hó és hideg: rég volt ilyen a január,...
- Nem csitul a járvány, rengetegen...
- A csütörtöki volt az év eddigi...