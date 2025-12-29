Hideg éj után hózáporok is várhatók kedden

Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést.

Hózápor helyenként előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve a hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +5 fok között alakul.