Hideg éj után hózáporok is várhatók kedden
2025. december 29. hétfő 19:30
Éjszaka észak felől szakadozott frontális felhőzet érkezik, amely kedd napközben dél felé levonul, mögötte csak kevés felhő zavarhatja időszakosan a napsütést.
Hózápor helyenként előfordulhat. A nyugati, északnyugati szelet élénk, olykor erős lökések kísérik, de a magasabban fekvő helyeken, illetve a hózáporok környezetében viharossá is fokozódhat a szél.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően -6 és +1 fok között változik, a szélcsendes északkeleti fagyzugokban lehet ennél hidegebb.
A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 0 és +5 fok között alakul.
MTI
