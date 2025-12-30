Autóról terjedt át a tűz egy házra Komlón

Külterületi ingatlan és egy személyautó égett hétfő hajnalban Komlón, az Aranypohár fűlőben.

A tűz vélhetően a járműről terjedt át a házra, amelyet annak tulajdonosa elhagyott, ám kisebb égési sérülést és füstmérgezést szenvedett, a mentőszolgálat munkatársai kórházba szállították.

Más nem tartózkodott a házban.

A lángokat a komlói és sásdi hivatásos tűzoltók vízsugarakkal eloltották, majd hőkamerával átvizsgálták az épületet.