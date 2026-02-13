Átvette megbízólevelét dr. Fábián Adrián, a pécsi egyetem leendő rektora

A Sándor-palota falai között ünnepélyes keretek között vette át rektori kinevezését csütörtökön dr. Fábián Adrián, a Pécsi Tudományegyetem leendő rektora.

A megbízólevelet hivatalos ceremónia keretében adták át, ezzel is hangsúlyozva az esemény jelentőségét a hazai felsőoktatás számára.

A Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány a PTE Szenátusa által felállított rangsort figyelembe véve tett javaslatot az ágazati irányításért felelős miniszteren keresztül a köztársasági elnöknek a rektorjelölt személyére.

Dr. Fábián Adrián 2026. július 1-től tölti majd be a pozíciót, miután dr. Miseta Attila jelenlegi rektor mandátuma lejár.





A rektorjelöltek bemutatkozásakor a PTE Állam- és Jogtudományi Kar korábbi dékánja elmondta, véleménye szerint a PTE-nek a Balatontól délre fekvő térség tudományos, innovációs és gazdasági központjává kell válnia.

A fejlődés alapjaként a belső kohéziót és a transzparens forráselosztást nevezte meg. Fentiek mentén programjában az összehangolt működést, a funkcionális és finanszírozási problémák rendezését, valamint a stratégiai egyeztetések rendszerességét sürgette.

Kiemelte, hogy az egyetemi közösség csak akkor tud valódi közösségként működni, ha az azonos munkakörök azonos elismerést kapnak, és ha az intézményi döntések átlátható, méltányos módon születnek.