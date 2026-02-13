Bontás közben előkerültek a Nemzeti Kaszinó gyönyörű boltívei - Videó!
2026. február 13. péntek 10:28
A felújítás látványos szakaszához érkezett a Nemzeti Casino: a bontási munkák a végéhez közelednek, hamarosan pedig megkezdődik a mélygarázs kialakítása és az építkezés következő fázisa. A beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a pécsi belváros egyik történelmi épülete újul meg és munkát is biztosít a helyieknek, közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC), s s korábban egy látványos videót is készítettek.
Az elmúlt hetekben elbontották a rendkívül rossz állapotú, a belváros arculatához sem illeszkedő, a szocializmus idején emelt épületszárny nagy részét.
A bontás közben azonban valódi kincsek tárultak fel: előkerültek az eredeti épület gyönyörű boltívei, amelyek a leendő díszterembe vezetnek - lenyűgöző látvány!
A tetőszerkezet elbontásával most különleges panoráma nyílt meg, de ez csak átmeneti állapot. A rossz állapotú tető helyére az eredeti tervekhez hű, méltó megjelenésű új tető kerül, emellett zöldtetőt is kialakítanak majd.
A megújuló épületkomplexum nemcsak építészeti érték lesz, hanem oktatási-közösségi tér is:
-több mint 300 tehetséges diák tanulhat majd itt,
-több mint 100 egyetemista számára biztosítunk kollégiumi férőhelyet,
-az épület és a zöld kert pedig nyitva áll majd a pécsiek és a baranyaiak előtt is.
Forrás: MCC
