Bontás közben előkerültek a Nemzeti Kaszinó gyönyörű boltívei - Videó!

A felújítás látványos szakaszához érkezett a Nemzeti Casino: a bontási munkák a végéhez közelednek, hamarosan pedig megkezdődik a mélygarázs kialakítása és az építkezés következő fázisa. A beruházás Pécsen 2010 óta az egyik legnagyobb léptékű és jelentőségű fejlesztés, amely során a pécsi belváros egyik történelmi épülete újul meg és munkát is biztosít a helyieknek, közölte a Mathias Corvinus Collegium (MCC), s s korábban egy látványos videót is készítettek.

Az elmúlt hetekben elbontották a rendkívül rossz állapotú, a belváros arculatához sem illeszkedő, a szocializmus idején emelt épületszárny nagy részét.













A bontás közben azonban valódi kincsek tárultak fel : előkerültek az eredeti épület gyönyörű boltívei, amelyek a leendő díszterembe vezetnek - lenyűgöző látvány!

A tetőszerkezet elbontásával most különleges panoráma nyílt meg, de ez csak átmeneti állapot. A rossz állapotú tető helyére az eredeti tervekhez hű, méltó megjelenésű új tető kerül, emellett zöldtetőt is kialakítanak majd.

A megújuló épületkomplexum nemcsak építészeti érték lesz, hanem oktatási-közösségi tér is:

-több mint 300 tehetséges diák tanulhat majd itt,

-több mint 100 egyetemista számára biztosítunk kollégiumi férőhelyet,

-az épület és a zöld kert pedig nyitva áll majd a pécsiek és a baranyaiak előtt is.











