Huszonöt embernek kellett elhagynia egy épületet Komlón

Háromemeletes társasház alagsorában keletkezett tűz tegnap este Komlón, a Petőfi utcában.

Egy öt négyzetméteres tárolóban használaton kívüli bútorok és egyéb lomok égtek, a lépcsőház füsttel telítődött.

A város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, amely vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett, majd hőkamerával átvizsgálták a pincét.

A beavatkozás és a lépcsőház átszellőztetésének idejére huszonöt lakó hagyta el a társasházat. A tűz nem terjedt tovább, és személyi sérülés sem történt.

