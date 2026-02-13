Huszonöt embernek kellett elhagynia egy épületet Komlón
2026. február 13. péntek 15:25
Háromemeletes társasház alagsorában keletkezett tűz tegnap este Komlón, a Petőfi utcában.
Egy öt négyzetméteres tárolóban használaton kívüli bútorok és egyéb lomok égtek, a lépcsőház füsttel telítődött.
A város hivatásos tűzoltói eloltották a tüzet, amely vélhetően elektromos zárlat miatt keletkezett, majd hőkamerával átvizsgálták a pincét.
A beavatkozás és a lépcsőház átszellőztetésének idejére huszonöt lakó hagyta el a társasházat. A tűz nem terjedt tovább, és személyi sérülés sem történt.
Forrás: Katasztrófavédelem
