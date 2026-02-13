Mohácsról szól szombaton a Kossuth Rádió

Mohácsról, a Busóudvarból jelentkezik szombaton a Kossuth Rádió Országjáró című műsora. 

 

 

A délelőtt tíz órakor kezdődő magazin középpontjában természetesen a busójárás áll. 

Helyszíni riportok, kulisszatitkok, élő bejelentkezések hallhatók késő délutánig, felvillantva a télűző népszokás igazi hangulatát.

