Mohácsról szól szombaton a Kossuth Rádió

Mohácsról, a Busóudvarból jelentkezik szombaton a Kossuth Rádió Országjáró című műsora.

A délelőtt tíz órakor kezdődő magazin középpontjában természetesen a busójárás áll.

Helyszíni riportok, kulisszatitkok, élő bejelentkezések hallhatók késő délutánig, felvillantva a télűző népszokás igazi hangulatát.

