Mohácsról szól szombaton a Kossuth Rádió
2026. február 13. péntek 13:29
Mohácsról, a Busóudvarból jelentkezik szombaton a Kossuth Rádió Országjáró című műsora.
A délelőtt tíz órakor kezdődő magazin középpontjában természetesen a busójárás áll.
Helyszíni riportok, kulisszatitkok, élő bejelentkezések hallhatók késő délutánig, felvillantva a télűző népszokás igazi hangulatát.
Az új helyszín megnyitásával az OVSZ célja tovább erősíteni a térség
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ez nagyon komoly: nem szavazta meg a...
- Véradópont nyílt a pécsi Forrás...
- Bontás közben előkerültek a Nemzeti...
- Mohácsról szól szombaton a Kossuth Rádió
- Átvette megbízólevelét dr. Fábián...
- Szijjártó szerint Ukrajna durván...
- Jól halad Magyarország tengeri...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Megtalálhatták a Pécsről eltűnt 12...
- Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a...