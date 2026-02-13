Véradópont nyílt a pécsi Forrás Üzletközpontban
2026. február 13. péntek 13:05
Megnyílt az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) második állandó véradópontja a pécsi Forrás Üzletközpontban pénteken.
A szervezet pénteki közlése szerint az új helyszín megnyitásával az OVSZ célja tovább erősíteni a térség vérellátásának biztonságát és állandó, könnyen elérhető véradási lehetőséget biztosítani a lakosság számára.
A közlemény idézi Dezsőné Siba Krisztinát, az OVSZ regionális igazgató főorvosát, aki azt mondta, a Forrás Véradópont megnyitásával tovább bővítik Pécsett az állandó véradási helyszínek körét.
Pécsben óriási potenciál rejlik, az egyetemi közösség és a város gazdasági szereplői egyaránt hozzájárulhatnak ahhoz, hogy még többen és rendszeresebben éljenek a véradás lehetőségével - tette hozzá.
Az OVSZ arra biztat mindenkit országszerte, hogy éljen a lehetőséggel, keresse ki a számára legalkalmasabb helyszínt és időpontot, és váljon rendszeres véradóvá. A véradási helyszínkereső a www.ovsz.hu/idopontfoglalas menüpont alatt található.
MTI
