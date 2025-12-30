Oszlopott döntött egy autós Mohács külterületén

Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 56-os úton, Mohács külterületén hétfő reggel.

A baleset során a fa oszlop eltörött és a szántóföldre dőlt, a kábelek nem szakadtak el.

A kocsiban hárman utaztak, egyikük sem sérült meg.

A mohácsi hivatásos tűzoltók az úttestre folyt olajat leszórta, további beavatkozásra nem volt szükség.