Oszlopott döntött egy autós Mohács külterületén
2025. december 30. kedd 10:36
Villanyoszlopnak ütközött egy autó az 56-os úton, Mohács külterületén hétfő reggel.
A baleset során a fa oszlop eltörött és a szántóföldre dőlt, a kábelek nem szakadtak el.
A kocsiban hárman utaztak, egyikük sem sérült meg.
A mohácsi hivatásos tűzoltók az úttestre folyt olajat leszórta, további beavatkozásra nem volt szükség.
Forrás: Katasztrófavédelem
