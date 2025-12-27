Január 4-ig ingyen parkolhatunk Pécsett
2025. december 27. szombat 13:09
Pécs fizetős parkolóövezeteiben 2026. január 4-ig a parkolás díjmentes lesz, közölte a Biokom.
Utoljára 2025. december 23-án kellett parkolási díjat fizetni, legközelebb 2026. január 5-én 8:00 órától indul újra a díjfizetés.
A forgalomcsillapított övezetekbe történő behajtás és közterületi várakozás rendje ugyanakkor nem változik, az folyamatosan engedélyhez kötött.
Forrás: Biokom Nkft.
