Éjfél után azonnal világra jött az ország első babája
2026. január 01. csütörtök 10:20
Nulla óra nulla perckor született az újév első babája, Alíz Jusztina a Kistarcsai Flór Ferenc Kórházban, a fővárosi állami intézmények közül pedig elsőként a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben jött a világra Liza, éjfél után négy perccel.
A Kistarcsai Flór Ferenc Kórház MTI-hez csütörtökön eljuttatott információi szerint
nulla óra nulla perckor született intézményükben az újév első babája, Alíz Jusztina.
Hozzátették, a kislány 3610 grammal és 57 centiméterrel jött világra a szülők első gyermekeként, természetes úton született.
A 34 éves édesanya és a baba is egészséges - tudatták.
Éjfél után négy perccel született 2026-ban az első fővárosi baba, Liza a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézetben - közölte az intézmény az MTI-vel.
A tájékoztatás szerint a gyermek természetes úton született.
A kislány 3370 grammal és 52 centiméterrel jött a világra, az édesanyja második gyermekeként.
.
Képünk illusztráció.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre...
- Éjfél után azonnal világra jött az...
- Baranya történetének legnagyobb...
- Különleges meteorraj érkezik január...
- Csaknem negyven részeg gyereket...
- Indulhat a visszaszámlálás: a...
- A Pécsi Egyházmegyében a...
- Lovas kocsival ütközött össze egy...
- Négyet kapott, kettőt rúgott a PMFC...
- Gyalogost ütött el egy biciklis a...