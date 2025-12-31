Dombóváron leadta a mezt egy Pécsre tartó IC
2025. december 31. szerda 10:33
Csaknem egyórás késéssel indul tovább Dombóvárról a Keleti Pályaudvarról Pécsre tartó IC, közölte a MÁV.
Azt írták, hogy a Keleti pályaudvarról 7:53-kor Pécsre elindult Mecsek IC (IC 802) Dombóvárról várhatóan 50 perces késéssel (10:40-kor) indul tovább járműhiba miatt.
Forrás: MÁV
