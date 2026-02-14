Orbán Viktor: ha hagyjuk, a Tisza-Brüsszel-nagytőke koalíció ki fogja zsebelni a magyar családokat

Két hónappal az országgyűlési választások előtt a budapesti Várkert Bazárban tartotta huszonhetedik évértékelő beszédét szombaton Orbán Viktor miniszterelnök.

- 2025-ben folytatódott az orosz-ukrán háború, de 2025 januárjában az új amerikai elnök érkezésekor az Egyesült Államok kilépett a háborúból - mondta a miniszterelnök.

- Persze, ha korábban is Trump lett volna az elnök, ez a háború ki sem tört volna. De nem ő volt, hanem a demokrata Biden, aki nemcsak támogatta a háborút, hanem belepréselte az összes európai országot, kivéve egyet, Magyarországot, mert mi ellenálltunk és kimaradtunk. Ez jó lecke azoknak, akik állandóan igazodni akarnak egy nagyobb hatalomhoz, és nem bíznak a szuverén külpolitikában.



A veszély nagy. Brüsszel naponta próbálkozik, és a Tisza Párt már be is jelentette, hogy ők beviszik Magyarországot a közös európai külpolitikába - hangsúlyozta Orbán Viktor.Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében azt vállalta, hogy Donald Trump visszatérése után az Egyesült Államok elnöki székébe a magyarok újra a történelem főutcáján járnak majd, ellenfeleik pedig "sáros, külvárosi mellékutcákban fognak bóklászni". Így is lett - tette hozzá.

Értékelése szerint ha ez így megy tovább, ez az évszázad Európa megaláztatásának évszázada lesz. A világban ugyanis új ipari forradalom kezdődött, és ebben a kontinens nem tud részt venni. A gőzgépek feltalálása óta először Európa nem formálója, hanem elszenvedője lesz a világméretű gazdasági átalakulásnak - folytatta. Ennek okaként a magas energiaárakat és a fojtogató túlszabályozást jelölte meg, ami a kormányfő közlése szerint megöli a gazdaságot.

Orbán Viktor ugyanakkor azt mondta, a magyaroknak még van esélyük. Kifejtette, 2025-ben tárgyalt és megállapodott az amerikai, az orosz és a török elnökkel, hogy Magyarország továbbra is olcsón veheti az olajat és a gázt.



"Lesz olaj és lesz gáz! Épül Paks, lesz elég energiánk a gazdasági fejlődéshez és az adatalapú gazdasághoz. Közben a többiek a magyar rezsiárak négy-ötszörösét fizetik" - fogalmazott, hozzátéve, kinek mit intézett a kormánya.Orbán Viktor azt mondta, tavalyi beszédében vállalta, hogy "zúzós rock and roll következik a magyar belpolitikában", ugyanis az Egyesült Államok új elnöke fellázadt "a liberálisok globális méretű üzleti, média- és politikai hálózata" ellen. Ezzel javultak a magyar kormány esélyei, "mi is hétmérföldeseket léphetünk és kiszoríthatjuk Magyarországról a szuverenitásunkat korlátozó idegen befolyást az ügynökeivel együtt" - tette hozzá.

Úgy folytatta, ez volt a terv, de csak félmunkát végeztek, mert a brüsszeli elnyomó gépezet még működik Magyarországon, "ezt majd április után fogjuk eltakarítani"."Álcivil szervezetek, megvásárolt újságírók, bírák, politikusok, algoritmusok, bürokraták, guruló eurómilliók. Itt, Magyarországon ma ezt jelenti Brüsszel" - fogalmazott.

Felidézte az Egyesült Államok kongresszusi jelentését, amely a kormányfő közlése szerint azt tartalmazta: az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a közösségi médiaplatformokra, hogy cenzúrázzák a tartalmakat a szlovák, a holland, a francia, a moldovai, a román és az ír választások előtt, valamint a 2024. júniusi európai parlamenti választások előtt. De a bizottság ugyancsak "gyorsreagálású rendszereket aktivált" a francia, a moldovai, a román és a német választások előtt.

Hozzátette, ezt nem Oroszország, hanem Amerika mondja. "Becsüljük meg az amerikaiak barátságát, mert ők leplezik le a brüsszeli cenzúrát, beavatkozást és manipulációkat. Itt az igazság Amerikából. Ez az igazi Amerika hangja!" - összegzett.

Rámutatott: azt szeretnék, ha minden munkaképes magyar dolgozhatna. Már létrehoztak 1 millió munkahelyet, ma 4 millió 700 ezren dolgoznak, de fel akarnak menni 5 millióig, és ehhez kell még 300 ezer új munkahely, "amit meg fogunk csinálni".

Kitért arra is: 15 éve futtatják a béremelési programot, a minimálbért négy és félszeresére, az átlagbért négyszeresére emelték, de továbbmennek, és el akarják érni az 1 millió forintos átlagbért.

Azt ígérte, hogy végigviszik a fix 3 százalékos elsőotthon-lakáshitelt, amíg minden fiatalnak meglesz a saját otthona. A gyermekes édesanyák adómentességét 2029-ig teljesen kiépítik, a 14. havi nyugdíjat teljesen bevezetik

- sorolta.

Úgy fogalmazott: aki látott már kormányt, tudja, éppen elég feladat mindezt végigcsinálni a következő négy évben.

Orbán Viktor kiemelte: a valódi ellenfeleik nem a magyarországi ellenzéki pártok, nem a Tisza és nem a DK, hanem az ő brüsszeli gazdájuk. A DK már régen eladta a lelkét, és viszi az Európai Egyesült Államok, vagyis a "Brüsszeli Birodalom" zászlaját, a Tisza Párt pedig "egyenesen brüsszeli kreálmány" - mondta.

Emlékeztetett: a Fidesz kijött az Európai Néppártból, mert nem adta meg magát a migránsok beengedését követelő németeknek, élükön Herr Weberrel - utalt a Néppárt vezetőjére, hozzátéve: "a Tiszát a németek alapították Herr Weber vezetésével és Ursula von der Leyen zászlóanyasága mellett".

Újdonságként említette azonban, hogy a globális nagytőke, amely eddig csak a háttérben dolgozott, most nyíltan kilépett a rivaldafénybe.

"Itt áll előttünk a pőre és nyílt nemzetközi pénzügyi hatalom. Ők is tudják, nagy a tét.

Napnál világosabb, hogy Magyarországon az olajbiznisz, a bankárvilág és a brüsszeli elit készül kormányt alakítani" - fogalmazott.

Hozzátette: a baloldal, "amely most Tisza Kft. néven fut", és már milliárdokkal van kitömve, most újra őket képviseli, velük kötött megállapodást, az ő előretolt helyőrségük és az ő elvárásuk végrehajtója lesz, ezért megállapodtak a Shell-lel és megállapodtak az Erste Bankkal.

A Shell, az Erste és Brüsszel egy háborús szövetségben van - összegzett.

Ők abban gondolkodnak, hogy majd mindenki megkapja, amit akart: a Tisza Párt kiélheti kielégítetlen politikai ambícióit, a nagytőke visszakapja a pénzét, Brüsszel elküldheti a magyarok pénzét Ukrajnába és "betolhatja" Ukrajnát az Európai Unióba - fogalmazott a kormányfő a Budapesten, a Várkert Bazárban elmondott beszédében.

A miniszterelnök azt hangsúlyozta:

a Tisza Párt valóban rendszerváltásra készül, hiszen "a magyar családokat támogató nemzeti kormány helyett jönne a brüsszeli rendszer", és akkor "lőttek" a rezsicsökkentésnek, a családtámogatásoknak és az otthonteremtésnek.

Orbán Viktor kiemelte: a kormányzat a családokat támogató intézkedéseit úgy finanszírozta, hogy 2010 és 2025 között három gazdasági területről - a bank- és az energiaszférából, valamint a kereskedelmi láncoktól - összesen 14 ezer 956 milliárd forintot vett el. Ebből a forrásból idén 1922 milliárd forintot terveznek beszedni.

Hangsúlyozta: ezek a cégek így sem mentek tönkre, szépen kerestek magyarországi tevékenységükön. Egy kormányváltás esetén azonban azon lennének, hogy előbb leálljanak az elvonások, majd elkezdenék "visszagyűjteni" a tőlük korábban elvett összeget - jelentette ki.Orbán Viktor azt mondta, Európa eldöntötte, hogy 2030-ig háborúba megy, és az áprilisi lesz az utolsó magyar választás a háború előtt. A következő kormánynak kell majd döntenie háború és béke kérdésében - mutatott rá.

A miniszterelnök azt mondta, Brüsszel eldöntötte, hogy Ukrajna területén legyőzi az oroszokat; Magyarországon és Szlovákián kívül mindenhol háborús készülődés folyik.



Kifejtette, kilenc országban már van kötelező sorkatonai szolgálat, és van, ahol a nőkre is kiterjesztették. Útmutatókat küldenek a lakosságnak, mit kell csinálniuk háború esetén. A katonai kiadások kilőttek. Megállapodásokat írtak alá arról, hogy majd csapatok küldenek Ukrajnába - sorolta.

Hozzátette, eddig közel 200 milliárd eurót költött Brüsszel az ukrán háborúra, decemberben pedig újabb 90 milliárd eurós hitelt.

"Ukrajna csak nyeli, nyeli tovább a pénzt" - fogalmazott, úgy folytatva, most 800 milliárdot követelnek működésre és 700 milliárdot hadseregre, miközben senki nem tudja a választ arra az egyszerű kérdésre, miként lehet legyőzni egy atomhatalmat anélkül, hogy bevetné a nukleáris fegyvereit.



Orbán Viktor azt mondta, amit Európa és Brüsszel csinál, óriási felelőtlenség.

"Amíg nemzeti kormány van, nem küldünk fegyvert, nem vihetik el a pénzünket, és nem vihetik el a fiataljainkat Ukrajnába. Nem, nem és nem!" - hangsúlyozta.A miniszterelnök úgy fogalmazott: "a mi hivatásunk Magyarország függetlenségének és szuverenitásának megőrzése".

Régen egész Európa így gondolkodott, ma azonban innen nyugatra valami keveredés, valami bizonytalan, valami lelketlen van, és senki nem tudja, mi sül ki belőle. Ezzel szemben "nálunk rend van és biztonság, Magyarország Európa legbiztonságosabb országa".

Magabiztos nyugalom, egy magyar világ, ami illik hozzánk, amiben otthon érezzük magunkat, és amire büszkék vagyunk. Azt akarjuk, hogy ez így is maradjon, ezért a Fidesz-KDNP a biztos választás" - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor emlékeztetett: az elvesztett csaták és háborúk után az ellenfeleink azt a sorsot szánták nekünk, hogy kicsik legyünk és szegények. Évtizedekig arra tanítottak bennünket, hogy gyengék legyünk és vesztesek, és törődjünk bele a sorsunkba.

Hát nem! - szögezte le, hangsúlyozva, hogy azért jöttek és arra hívnak mindenkit, hogy Magyarország újra nagy és gazdag ország legyen.

"Sokat dolgoztunk és jól haladunk, de ezzel a munkával még nem végeztünk. Ezért kell és ezért fogjuk megnyerni az áprilisi választást" - mondta.