Még két napig lehet jelentkezni a tavaszi érettségi vizsgákra
2026. február 14. szombat 10:31
A május-júniusi érettségi vizsgákra február 16-ig lehet jelentkezni. Az érettségizők rendes, előrehozott, szintemelő, kiegészítő, ismétlő, pótló, valamint javító vizsgát tehetnek - közölte az Oktatási Hivatal (OH) csütörtökön az MTI-vel.
A közlemény szerint a tavaszi vizsgaidőszakban a középiskolák és a kormányhivatalok szerveznek érettségi vizsgákat, és a jelentkezés benyújtásáról szóló legfontosabb információk, valamint a kormányhivatalok elérhetőségei is megtalálhatók az OH honlapján.
Idén a tavaszi érettségi vizsgaidőszak május 4-től július 1-jéig tart. Az írásbeli vizsgákat május 4. és 22. között rendezik meg, az emelt szintű szóbeli vizsgákat június 3. és 10. között tartják, a középszintű szóbelik június 15. és július 1. között lesznek.
Felhívták a figyelmet arra, hogy az érettségi vizsgára és a felsőoktatási felvételire a jelentkezés külön-külön történik, egyik jelentkezés sem váltja ki vagy helyettesíti a másikat.
Az általános felsőoktatási felvételi eljárásra február 15-ig lehet jelentkeznie az érintetteknek a felvi.hu honlapon elérhető E-felvételiben - áll a közleményben.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ez nagyon komoly: nem szavazta meg a...
- Vasárnap ér véget az országos...
- Változik a buszmenetrend Baranyában,...
- Még két napig lehet jelentkezni a...
- Nem árt vigyázni, Bálint napján akár...
- Állatorvosi ügyelet a hétvégén...
- Holtan találtak rá a Pécsről vasárnap...
- Koronavírus: önkéntesen karanténba...
- Eltűnt egy tizenkét éves kislány...
- Pécsi vásár: lassan betelik a pohár a...