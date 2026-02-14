Itt a farsang, áll a bál: Mohácson vasárnap messze űzik a telet a busók

Tetőpontjához közelít a csütörtökön kezdődött busójárás, vasárnap is tízezreket várnak Mohácsra.

A busójárás télűző népszokás - ezt a tételmondatot mindenki ismeri, azonban hogy a gyakorlatban hogyan működik, arról vasárnap mindenki személyesen is meggyőződhet.

Az előrejelzés szerint ugyanis egy picit visszakacsint a tél: reggel akár még egy kis hó is eshet, s a szeles időben napközben is csak néhány fokkal emelkedik nulla fölé a hőmérséklet.



De ez a busóknak semmi, simán megbirkóznak a feladattal, így a távolabbról érkezőknek sem kell az időjárás viszontagságaitól megriadni, a mohácsiakat pedig amúgy sem tarthatja távol semmi az év legjobban várt eseményétől.

Bár a színfalak mögött még ezekben a napokban is nagyon sokan és sokat dolgoznak, hogy vasárnap is minden zökkenőmentesen menjen, Mohács már csütörtöktől kolompolástól hangos, működnek a szabadtéri színpadok, az árusok kínálják a portékáikat, az étel-italkészleteket feltöltve várják a vendégeket.



Nemcsak az ország minden szegletéből, minden kontinensről is érkeznek látogatók Mohácsra, a télűző népszokás híre nagyon messziről is csábítja a vendégeket - minden bizonnyal idén is több tízezren érkeznek vasárnap Mohácsra.

A busójárás leglátványosabb programjait a hagyományoknak megfelelően idén is farsangvasárnapon tartják meg. A busók ekkor kelnek át csónakkal a Dunán, vonulnak fel a belvárosban, teszik vízre a farsangi koporsót, avatnak új busókat és gyújtanak máglyát a város főterén.



A busójárás napjai alatt a teljes belvárost lezárták az autósok előtt, a főbb helyszínek egyikét sem lehet kocsival megközelíteni, de a tágabb értelemben vett belvárosban sem érdemes megállással próbálkozni.



Az autósokat már Mohács határában, a bevezető utak mentén felállított információs pontokon igyekeznek segíteni az eligazodásban.

A szervezők arra is felhívták a figyelmet, hogy a városban jelenleg zajló építkezések, beruházások miatt a korábban megszokott parkolási lehetőségek korlátozottan elérhetők, ezért azt javasolják a látogatóknak, hogy előre tervezzék meg az utazásukat, illetve lehetőség szerint válasszák a tömegközlekedés adta lehetőségeket.

Amennyiben mégis az autó mellett döntenek és sztrádán érkeznek, érdemes a mohácsi helyett a nagynyárádi lehajtót választani, ahonnan kényelmesebben meg lehet közelíteni a várost dél felől, az újmohácsi oldalon parkolva komppal, vagy személyszállító hajóval pedig a busójárás közepén találhatják magukat a látogatók - emelték ki.

A városba érkező gépjárműforgalmat a rendőrség és a polgárőrség irányítja.

Az ideiglenes parkolóhelyek megközelíthetőségéről szintén az egyenruhások adnak felvilágosítást.

Pécsről Mohácsra vonattal is el lehet jutni, a hétvégén egyes szerelvényekkel egy óra alatt is.

Az autóbuszok sűrűbben járnak: vasárnap reggeltől késő estig gyakorlatilag óránként közlekednek, a menetidő jellemzően egy óra. Budapest és Mohács között szombaton és vasárnap is az eredeti menetrendtől eltérve plusz járatokat is indít a Volán. (A részletekről a társaságok honlapján lehet tájékozódni.)



A rendezvények teljes sora megtekinthető a Pécsi Újság.hu-n és a Mohácsi Újság.hu-n.