Csaknem negyven részeg gyereket szállítottak kórházba
2026. január 01. csütörtök 12:39
A mentők szilveszterkor 3823 esetnél nyújtottak segítséget, az orvosi ügyeleteken 1783 beteg kapott ellátást - közölte az Országos Mentőszolgálat szóvivője csütörtökön az MTI-vel.
Győrfi Pál tájékoztatása szerint tizenkét esetben riasztották a mentőket pirotechnikai eszköz használatával kapcsolatos kéz, arc, szemsérülésekhez.
Túlzott alkoholfogyasztás miatt 244 embert szállítottak kórházba, közülük 38-an kiskorúak voltak - tette hozzá.
MTI
