Magukat házi gondozónak kiadó tolvajok működnek Pécsett

A Pécsi Rendőrkapitányságra több bejelentés is érkezett úgynevezett „trükkös" lopásokról, amelyek során ismeretlen személyek házi gondozónak adják ki magukat.

Az elkövetők elsősorban időskorú személyeket keresnek fel otthonaikban, majd különböző indokokra hivatkozva (például segély, adománygyűjtés vagy egészségügyi ellenőrzés ürügyén) jutnak be a lakásokba, a szépkorúak jóhiszeműségét kihasználva pedig pénzt, ékszereket és egyéb értéktárgyakat tulajdonítanak el.



A rendőrség kéri, hogy figyelmeztessük idős hozzátartozóinkat a veszélyre, és beszéljünk velük arról, mik a teendők, ha hívatlan látogatók érkeznek