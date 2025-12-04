Az uniós átlag háromszorosával nőtt itthon a minimálbér

Magyarország az elmúlt tizenöt évben minimálbér-növekedésben az EU-átlag háromszorosát hozta - hangsúlyozta a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után csütörtökön Budapesten.



Orbán Viktor felidézte: 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint.

Kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt tizenöt évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fönntartható és fönntartandó.

Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül, a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormányt továbbra is el tudják fogadni nem mint a bérek alakításába beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint gazdaságpolitikai partnert - jegyezte meg.

A miniszterelnök leszögezte: semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítményelvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják - jelezte.

Minden esély megvan arra, hogy jó pályán tudjuk tartani a magyar gazdaságot - összegzett Orbán Viktor.

