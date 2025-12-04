Az uniós átlag háromszorosával nőtt itthon a minimálbér
2025. december 04. csütörtök 15:25
Magyarország az elmúlt tizenöt évben minimálbér-növekedésben az EU-átlag háromszorosát hozta - hangsúlyozta a miniszterelnök a minimálbér emeléséről szóló megállapodás aláírása után csütörtökön Budapesten.
Orbán Viktor felidézte: 2010-ben a minimálbér 73 ezer forint volt, a garantált bérminimum pedig 89 ezer forint.
Kiemelte, a magyar gazdaságpolitika elmúlt tizenöt évben kialakított iránya, amely a munkaalapú gazdaság megteremtését szolgálja, fönntartható és fönntartandó.
Ez a megállapodás segít abban, hogy a munkaadók és a munkavállalók is úgy érezzék, a bérszabályozás a kormánytól függetlenül, a piaci viszonyok és a saját döntésük alapján alakult ki, valamint abban is, hogy a kormányt továbbra is el tudják fogadni nem mint a bérek alakításába beavatkozó közhatalmat, hanem inkább mint gazdaságpolitikai partnert - jegyezte meg.
A miniszterelnök leszögezte: semmilyen kormányzati gazdaságpolitika nem lehet sikeres, ha azt nem támogatják a munkaadók és a munkavállalók. És az, hogy Magyarországon ma egy kifejezetten piacbarát, vállalkozásbarát, teljesítményelvű gazdaságpolitika van, csak azért lehetséges, mert a kormányt ezekben a célkitűzéseiben mind a munkaadók, mind a munkavállalók támogatják - jelezte.
Minden esély megvan arra, hogy jó pályán tudjuk tartani a magyar gazdaságot - összegzett Orbán Viktor.
MTI - MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Köd és ború: esőre is számíthatunk...
- Új gyanúsítottat hallgattak ki a...
- Az uniós átlag háromszorosával nőtt...
- Több mint tíz százalékkal emelkedik a...
- Megállhat a koronavírus-fertőzések...
- Hétfőig lehet jelentkezni a középfokú...
- Nyolc év kényszerpihenő után lép...
- Bestiális kegyetlenséggel végzett...
- Ezzel a csodás fotóval nyerte meg a...
- Új lendületet vesz a mohácsi kikötő...