Köd és ború: esőre is számíthatunk pénteken

Általában borult, párás, néhol tartósan ködös maradhat az idő.

Ma délutántól az ország nyugati felén egyre több helyen lehet számítani esőre, ugyanis dél felől csapadékzóna érkezik.

Számottevő mennyiség viszont csak nyugaton valószínű.

Pénteken napközben a keleti tájakat leszámítva ismét egyre többfelé fordulhat elő időszakos eső.

A keleties szél helyenként megélénkül, a hegyekben erős, olykor viharos lökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 3 és 8 fok között alakul, de a kevésbé felhős tájakon néhol ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken nagyrészt 6 és 12 fok között alakul, de a naposabb keleti részeken ennél néhány fokkal magasabb értéket is mérhetünk.