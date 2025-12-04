Bestiális kegyetlenséggel végzett kisgyermekével egy nő Pécsett

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a bestiális anyával szemben az emberölés különös kegyetlenséggel elkövetettként megállapítását és a büntetések helybenhagyását indítványozza a Pécsi Ítélőtáblán.

A 28 éves nő és élettársa 2019. óta éltek egy háztartásban a korábbi kapcsolatokból

származó három és egy közös gyermekükkel.

A nem kívánt terhességből 2020 szeptemberében született kisfiút haza sem vitték a kórházból, csupán két és fél évvel később kaptak szülői felügyeleti jogot és került a családhoz a gyermek.

2023. október 18-án a 11 éves kislány üzenetet küldött az anyjának, hogy a 3 éves kisfiú nagyon sír és rázza a kiságyat.

Az asszony válaszában a gyerek megölésével fenyegetőzött, majd hazaérve a még mindig síró gyermeket kegyetlen módon - több, mint 60 sérülést okozva - bántalmazta, majd a földhöz vágta.

A puffanásra az apa ugyan átment a másik szobából, látta is a gyermek súlyos sérüléseit, mégsem hívott orvosi segítséget.



A gyermek másnap reggelre már nagyon rossz állapotba került, végül a családhoz

érkező rokon értesítette a mentőket, akik már nem tudtak segíteni az áldozaton.



Az elsőfokon eljárt Pécsi Törvényszék bűnösnek mondta ki az anyát és élettársát

emberölés bűntettében, ezért őket 14 és 10 év szabadságvesztésre, valamint

közügyektől eltiltásra ítélte.



Az ítélet ellen a vádlottak és védőik elsősorban felmentés, másodsorban enyhítés miatt

fellebbeztek.



A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség a különös kegyetlenséggel elkövetés megállapítására és az elsőfokon kiszabott súlyos büntetések helybenhagyására tett indítványt.

Másodfokon a Pécsi Ítélőtábla fog döntést hozni az ügyben.