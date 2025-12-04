Ezzel a csodás fotóval nyerte meg a piaristák fotópályázatát egy baranyai kislány

A 2025-ös szentévben meghirdetett fotó- és novellapályázaton Horváth Natália Mercedesz Az élet útja című képe (címlapképünk) a 7-9. évfolyamosok megmérettetésén (a pályázat 1. korcsoportja) országos 1. helyet ért el, ugyanebben a korcsoportban Kalányos Leila A hajnal c. fotója különdíjas lett.

A díjazottak a felsőszentmártoni plébániához tartozó 500 fős lakosú Lakócsa településen élnek, hittanáruk: Gáspár Katalin. A díjátadó ünnepséget Kecskeméten, a Piarista Tartományfőnökség hivatalában tartották.

Kalányos Leila A hajnal c. fotója különdíjas lett.



A Ferenc pápa által meghirdetett jubileumi szentév mottójához A remény zarándokaihoz kapcsolódó pályázat lehetőséget teremtett arra, hogy diákok és öregdiákok alkotásaikon keresztül szólaltassák meg a remény különböző arcait - számolt be a rendtartomány honlapja.

A díjátadón Zsódi Viktor Sch.P. tartományfőnök hangsúlyozta, a beérkezett művek nem pusztán kreatív teljesítmények, hanem személyes belső világokat tárnak elénk. Beszédében kiemelte, a remény különösen fontos egy olyan világban, amelyet kiszámíthatatlanság, törékenység és gyors változások jellemeznek.

A tartományfőnök arra is rámutatott, hogy a katolikus és piarista nevelés küldetése éppen ebben a környezetben válik életfontosságúvá: abban segíti a fiatalokat, hogy észrevegyék, felismerjék és megosszák a reményt - a valóság apró jeleiben, az emberi történetekben, a közösség megtartó erejében.

„Küldetésünk, hogy a való életre és az örök értékekre irányítsuk nemcsak a ránk bízottak, hanem az egész társadalom figyelmét. A pályázati alkotások ezt a látást és választ fogalmazzák meg művészi nyelven" - mondta Zsódi Viktor Sch.P.

A beérkezett pályaművek sokszínűsége és mélysége jól mutatta, hogyan láját a fiatalok a hétköznapokban rejtőző reményt. A „Fókuszban a remény" fotópályázat alkotói azt keresték, miként jelenik meg a remény a hétköznapok apró, sokszor rejtett pillanataiban.

A díjátadó zárásában arra buzdították a pályázat résztvevőit, hogy „fényképezőgéppel, tollal, de mindenekelőtt az életükkel" legyenek továbbra is a remény hordozói. A rendezvény egyszerre volt közösségi, lelki és művészeti esemény: közös ünneplése annak a reménynek, amely a fiatalok alkotásain keresztül újra és újra felragyog - olvasható a piarista rend honlapján.