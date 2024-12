Elhunyt Bán László, a baranyai labdarúgás meghatározó alakja

Életének 90. évében- hosszan tartó betegséget követően - elhunyt Bán László, Baranya vármegye labdarúgásának meghatározó alakja, számolt be a szomorú hírről az MLSZ baranyai igazgatósága.

Focizni a PVSK-ban kezdett, majd a Nagymányoki Bányász, a Mecsekszabolcsi Bányász és a Vajszló csapatában is szerepelt játékosként.

Edzővizsgát tett, ezt követően Baranya több csapatával is komoly sikereket ért el. Szinte minden állomáshelyén jó kapcsolatot tudott kialakítani a játékosaival, illetve a klubvezetőkkel. Kitűnő eredményeket ért el Vajszlón, Véménden, Sellyén, Mohácson, és Bólyban is; négy csapatát is sikerült megyei I. osztályú bajnoki címig vezetni.

Az 1978-1979-es évadban a Moháccsal megnyerte a Baranya megyei I. osztályt, de a nagy bravúr utána következett: 1979. június 24-én, Nagyatádon győztek az osztályozón, a Fűzfőt legyűrve jutottak be az NB II-be.



Sportvezetőként a Pécs Városi Labdarúgó Szövetség titkáraként, majd elnökeként tevékenykedett közmegelégedésre. Jelentős érdemeket szerzett a Baranya megyei Öregfiú bajnokság szervezésében.

Edzői, sportvezetői munkájának elismeréseként, Baranya Vármegye labdarúgó sportja érdekében kifejtett önzetlen és kiemelkedő munkájáért 2010-ben a „Baranya megye Labdarúgásáért" díj arany fokozatát vehette át.

Temetése 2024. december 30-án, 10:30 órakor lesz Pécsett, a Központi temetőben.