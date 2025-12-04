Vadgázolás miatt félpályán halad a forgalom egy baranyai úton
2025. december 04. csütörtök 07:36
Vaddal ütközött egy furgon Csányoszró külterületén, az 5804-es út 31-es kilométerénél csütörtökön reggel.
A sellyei hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet.
Az érintett útszakaszon félpályán halad a forgalom.
Forrás: Katasztrófavédelem
