Új fajjal gyarapodott a Dél-Dunántúlon fészkelő madarak listája

Az idei esztendőben újabb fajjal bővült a Duna-Dráva Nemzeti Park illetékességi területén fészkelő madarak listája. Ezúttal a parlagi sasok (Aquila heliaca) döntöttek a fészkelés mellett, sőt, mindjárt két pár is.







Az első reménysugár még januárban volt, ekkor találta meg az éppen épülő fészket a Természetvédelmi Őrszolgálat Bács-Kiskun vármegye nyugati részén.

A fészket és környékét rendszeresen figyelemmel kísérték a szakemberek, csakúgy, mint ahogy a költést is.

Nyár közepére mindkét fióka megerősödött és sikeresen elhagyták a szülői fészket. Kirepülés előtt színes gyűrűt és jeladót is kaptak a fiatal madarak, így a későbbiekben könnyedén nyomon lehet követni a kóborlásukat.

Ezek alapján tudjuk, hogy jelenleg az egyik fiatal sas a Böddi-szék térségében tartózkodik, míg testvére szintén a Kiskunságban, Pusztaszer környékén vadászik és gyűjt tapasztalatot. Fiatal fajtársaik a telet a Balkán-félszigeten, de akár Afrikában vagy Kis-Ázsiában is tölthetik.

A másik fészek a tavasz folyamán került meg a Duna jobb partján, Tolna vármegyében.

A helyi szakemberek ezúttal is nyomon követték a pár fészkelését és szintén eredményes költést könyvelhettek el. Bár kezdetben itt is két fióka nevelkedett, végül csak egy fiatal parlagi sas tudott sikeresen kirepülni.

Ez a madár nem lett külön jeladózva, viszont rendszeresen megfigyelték a fészek közelében hetekkel a kirepülés után is.

A parlagi sasok hazai állománya erősödik, elsősorban a Tiszántúlon és a Duna-Tisza közén fészkel jelentős számban, illetve a Kis-Alföldön van jelen. A faj terjeszkedése során várhatóan a Dél-Dunántúlon is egyre több fészkelésre lehet számítani a közeljövőben.

Képünk illusztráció.

