Változik a menetrend Baranyában, módosul néhány helyközi busz közlekedése
2026. január 17. szombat 11:03
2026. február 1-jétől (vasárnaptól) az alábbi menetrendi változások lépnek életbe Baranyában:
5678 Pécs – Pellérd – Bicsérd – Pécs
Az autóbuszok Pécs, Cserkút tető megállóhelynél is megállnak.
A munkanapokon és szabadnapokon 4:19-kor Aranyosgadányról Pécsre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 4:15-kor indul.
A munkanapokon 13:25-kor és 15:30-kor Pécsről Pécse visszatérő autóbuszok menetrendje kismértékben változik.
A munkanapokon 14:25-kor Pécsről Pécse visszatérő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13:25-kor és 15:30-kor induló járatok biztosítják.
Új autóbuszjárat indul munkanapokon 6:27-kor Boda, Fordulótól Pécs, Autóbusz-állomásra.
Új autóbuszjárat indul munkanapokon 16:25-kor Pécs, Autóbusz-állomásról Aranyosgadány, Fordulóig.
5679 Pécs – Pellérd – Szentlőrinc
A munkanapokon 16:25-kor Pécsről Szentlőrinc egészségközpontig közlekedő autóbusz helyett az új, 14:25-kor induló járattal utazhatnak.
A munkanapokon 4:14-kor Szentlőrincről Pécsre közlekedő autóbusz megszűnik.
A szabad- és munkaszüneti napokon 16:13-kor Szentlőrincről Pécsre közlekedő autóbusz a továbbiakban munkanapokon is jár.
5707 Pécs – Pellérd – Szentlőrinc
A szabad- és munkaszüneti napokon 12:05-kor Komlóról Szárászig közlekedő autóbusz 20 perccel később, 12:25-kor indul.
5870 Szigetvár – Somogyapáti – Lad
A munkanapokon 4:40-kor Ladról Szigetvárig közlekedő autóbusz 1 perccel később, 4:41-kor indul. A járat Patapoklosi helyett Basal települést érinti.
5871 Szigetvár – Somogyapáti – Vásárosbéc
A munkanapokon 4:40-kor Vásárosbérctől Szigetvárig közlekedő autóbusz 8 perccel korábban, 4:32-kor indul. A járat Basal helyett Patapoklosi települést érinti.
MTI
