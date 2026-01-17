Változik a menetrend Baranyában, módosul néhány helyközi busz közlekedése

2026. február 1-jétől (vasárnaptól) az alábbi menetrendi változások lépnek életbe Baranyában:



5678 Pécs – Pellérd – Bicsérd – Pécs

Az autóbuszok Pécs, Cserkút tető megállóhelynél is megállnak.

A munkanapokon és szabadnapokon 4:19-kor Aranyosgadányról Pécsre közlekedő autóbusz 4 perccel korábban, 4:15-kor indul.

A munkanapokon 13:25-kor és 15:30-kor Pécsről Pécse visszatérő autóbuszok menetrendje kismértékben változik.

A munkanapokon 14:25-kor Pécsről Pécse visszatérő autóbusz megszűnik. Az eljutást a 13:25-kor és 15:30-kor induló járatok biztosítják.

Új autóbuszjárat indul munkanapokon 6:27-kor Boda, Fordulótól Pécs, Autóbusz-állomásra.

Új autóbuszjárat indul munkanapokon 16:25-kor Pécs, Autóbusz-állomásról Aranyosgadány, Fordulóig.

5679 Pécs – Pellérd – Szentlőrinc

A munkanapokon 16:25-kor Pécsről Szentlőrinc egészségközpontig közlekedő autóbusz helyett az új, 14:25-kor induló járattal utazhatnak.

A munkanapokon 4:14-kor Szentlőrincről Pécsre közlekedő autóbusz megszűnik.

A szabad- és munkaszüneti napokon 16:13-kor Szentlőrincről Pécsre közlekedő autóbusz a továbbiakban munkanapokon is jár.

5707 Pécs – Pellérd – Szentlőrinc

A szabad- és munkaszüneti napokon 12:05-kor Komlóról Szárászig közlekedő autóbusz 20 perccel később, 12:25-kor indul.

5870 Szigetvár – Somogyapáti – Lad

A munkanapokon 4:40-kor Ladról Szigetvárig közlekedő autóbusz 1 perccel később, 4:41-kor indul. A járat Patapoklosi helyett Basal települést érinti.

5871 Szigetvár – Somogyapáti – Vásárosbéc

A munkanapokon 4:40-kor Vásárosbérctől Szigetvárig közlekedő autóbusz 8 perccel korábban, 4:32-kor indul. A járat Basal helyett Patapoklosi települést érinti.