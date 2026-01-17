Megkezdődött az életveszélyes állapota miatt bezárt a máriakéméndi kegytemplom felújítása
2026. január 17. szombat 12:28
Az épület életveszélyes állapotát megszüntető gerendás fafödémet megerősítő és felújító munkálatokhoz a napokban láttak hozzá a szakemberek. Az elmúlt évek során a faszerkezetet gomba és kártevő rovarok támadták meg. 2025 szeptemberében az egyik gerenda darabja a templomtérbe zuhant, azóta a kegytemplom zárva tart.
A munkálatok során előbb elbontják a födém deszkaborítását, majd kicserélik a károsodott gerendavégeket és megnövelt teherbírású acélszerelvényt építenek a fagerenda tetejére.
Kicserélik a károsodott fiókgerendákat és deszkabetéteket, a hozzáférhető fa elemek pedig speciális védőszeres kezelést kapnak, ezt követi majd a födém deszkaborításának visszaépítése a korhadt elemek cseréjével.
Ha a munkálok a tervezett ütemezés szerint haladnak, a nyári szezonra újra megnyithat a templom és ismét fogadhatják a kéméndi Szűzanya hajlékába érkező zarándokokat.
Forrás: Pécsi Egyházmegye
