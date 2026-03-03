Gomolyfelhők zavarhatják szerdán a napsütést

Zápor, zivatar szerda délutántól elsősorban a Dunántúlon alakulhat ki helyenként.

A légmozgás döntően gyenge marad.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -3 és +3 fok között valószínű, de az északi, északkeleti hidegre hajlamos helyeken hidegebb, míg a magasabban fekvő helyeken ennél enyhébb lehet az idő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 13 és 18 fok között alakul.