Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi házban

2026. február 20. péntek 09:50

Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi házban

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi családi házban csütörtökön, késő este.

 

 

A vészjelzést követően a lakó elhagyta az épületet, majd értesítette a katasztrófavédelmet.

A tűzoltók kimutatták a mérgező gáz jelenlétét az ingatlanban, mely valószínűleg a gázkazán meghibásodása miatt halmozódott fel.

A szolgáltató leválasztotta az eszközt a hálózatról. Az eset során személyi sérülés nem történt.

 

 

 

Forrás: Katasztrófavédelem