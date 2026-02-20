Életet mentett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi házban

Jelzett a szén-monoxid-érzékelő egy pécsi családi házban csütörtökön, késő este.

A vészjelzést követően a lakó elhagyta az épületet, majd értesítette a katasztrófavédelmet.

A tűzoltók kimutatták a mérgező gáz jelenlétét az ingatlanban, mely valószínűleg a gázkazán meghibásodása miatt halmozódott fel.

A szolgáltató leválasztotta az eszközt a hálózatról. Az eset során személyi sérülés nem történt.

