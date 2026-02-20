Szombattól lehet jelöltet ajánlani, indul a hivatalos kampány

Szombaton kezdődik a hivatalos választási kampány, a választópolgárok ettől az időponttól ajánlhatnak egyéni választókerületi képviselőjelölteket az április 12-ei parlamenti választásra. Azok a választópolgárok, akik kiterjesztették nemzetiségi hovatartozásukat az országgyűlési képviselők választására is, szintén ekkortól adhatják le ajánlásukat a nemzetiségük listájára.

A választási eljárási törvény szerint a képviselőjelöltek legkorábban szombaton vehetik át az ajánlóíveket a választókerületi választási irodáktól és csak ezeken az íveken gyűjthetik a választópolgárok ajánlásait.

Az ajánlóív iránti igényeket február 21-e előtt is el lehet juttatni az országgyűlési egyéni választókerületi irodákhoz (oevi), de az íveket legkorábban szombaton adhatják ki a választási irodák. Az ajánlóíveken egyedi azonosító szerepel és azon a választási iroda feltünteti a választás típusát, a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölőszervezet (közös jelölés esetén a jelölőszervezetek) nevét vagy a független jelölés tényét és a választókerület megjelölését.



Egy választópolgár több jelöltet is támogathat. A választópolgárok gyakorlatilag "képviselőjelölt-jelölteket" ajánlhatnak, hiszen csak akkor lesz valakiből hivatalos jelölt, ha sikerül összegyűjtenie 500 érvényes ajánlást, és az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság nyilvántartásba is veszi.

Az ajánlás érvényességének elengedhetetlen feltétele a saját kezű aláírás, azonban a többi adatot az ajánló választópolgár jelenlétében más is rávezetheti az ajánlóívre. Az ajánlóíveken szereplő adatokat választói adatbázis készítésére vagy egyéb célra felhasználni tilos.



A jogszabály szerint tilos anyagi ellenszolgáltatást ígérni a választópolgárnak az ajánlásgyűjtéskor, ugyanakkor a jelölt, illetve a párt aktivistája a munkájáért kaphat pénzt.

Az ajánlások érvényességét - azt, hogy a választópolgár adatai megegyeznek a szavazóköri névjegyzékben szereplő adatokkal, illetve hogy a választópolgár a lakóhelye szerinti választókerületben ajánlott-e jelöltet - a választókerületi választási iroda ellenőrzi.

Az irodák érvényesnek fogadják el azokat az ajánlásokat is, amelyeket az ajánlási szabályokat betartva gyűjtöttek, a választópolgár az ajánlóíven valamennyi adatát feltüntette és annak alapján a választópolgár egyértelműen azonosítható, de egyes adataiban csekély mértékű eltérés tapasztalható az ajánlóíven a névjegyzék adataihoz képest.

Ilyen csekély mértékű eltérés a többi között az, ha valaki nem tünteti fel a doktori címét, ha a több keresztneve közül csak az egyiket tünteti fel, illetve ha az ajánló a lakcíme településadatát például rövidítve tünteti fel, de az egyértelműen azonosítható.

A jogszabály szerint a jelölteknek, jelölőszervezeteknek a gyűjtés befejezésekor az összes átvett ívet (azt is, amelyen egy ajánlást sem tettek) vissza kell juttatniuk a választási irodába. Az összes olyan ajánlóívet, amely nem üres, március 6-án 16 óráig kell visszaszolgáltatni, azokat pedig, amelyek nem tartalmaznak ajánlást, legkésőbb március 7-én 16 óráig. Aki ezeket a határidőket elmulasztja, annak ívenként ezer forint bírságot kell fizetnie.



Február 21-én, szombaton, a szavazást megelőző 50. napon kezdődik az országgyűlési képviselő-választás hivatalos kampánya is a választási eljárási törvény értelmében, ekkor lépnek életbe a kampányra vonatkozó szabályok. A törvény szerint kampánytevékenység minden olyan tevékenység, amely alkalmas a választói akarat befolyásolására vagy annak megkísérlésére, kampányeszköz például a plakát, a választók közvetlen megkeresése, a politikai reklám és politikai hirdetés, valamint a választási gyűlés.

Nem minősül viszont választási kampánynak a választási szervek tevékenysége, az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció, függetlenül annak tartalmától és formájától, továbbá az Alkotmánybíróság, a bíróságok, a helyi önkormányzatok és más állami szervek jogszabályban meghatározott feladata során végzett tevékenysége.

A választási kampányidőszak végéig, vagyis a szavazás befejezéséig, a jelölőszervezetek és a jelöltek engedély nélkül készíthetnek plakátot, (választási falragaszt, szórólapot, vetített képet, emblémát) mérettől és hordozóanyagtól függetlenül, de ezeken is minden esetben szerepelnie kell impresszumszerűen a kiadó adatainak, így fel kell tüntetni a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős személy nevét is.

A választási eljárási törvény szerint plakátot kampányidőszakban korlátozás nélkül, de magántulajdonú ingatlanon kizárólag a tulajdonos vagy a bérlő, állami vagy önkormányzati tulajdonún pedig csak a vagyonkezelői jog gyakorlójának előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet elhelyezni. Tilos plakátolni továbbá védett műemléken, építészeti örökségen, védett természeti területen, valamint állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül.

Úgy kell elhelyezni a plakátot, hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölőszervezet plakátját, valamint károkozás nélkül eltávolítható legyen. A korábbi szabályozással ellentétben a helyi önkormányzat nem hozhat a törvényben rögzítetteken túl a plakátelhelyezést korlátozó vagy tiltó rendelkezést.

A közösségi média a felhasználóknak közlési felületet biztosít - például politikai hirdetéshez - üzeneteik, véleményük továbbításához. A felületen megjelenő tartalomért, az azzal kapcsolatos esetleges jogsértésért a tartalom létrehozója, publikálója, terjesztője viseli a felelősséget.

Politikai hirdetést és reklámot a kampány ideje alatt tehetnek közzé a jelöltek és jelölőszervezetek.