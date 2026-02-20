Válságos a közlekedési helyzet Nyugat-Magyarországon

Nyugat-Magyarországon válságos a közlekedési helyzet - közölte a Mávinform pénteken az MTI-vel.

Azt írták: akinek nem feltétlenül szükséges, az ne induljon útnak különös tekintettel Vas vármegyére, Zala vármegye északi részére (Zalaegerszeg, Keszthely, Lenti, Zalaszentgrót térségére), Veszprém vármegye nyugati részére (Sümeg, Devecser, Pápa térségére), illetve Győr-Moson-Sopron vármegye nyugati részére (Csorna, Sopron, Kapuvár, Mosonmagyaróvár térségére).

A legfrissebb jelentések szerint 16 VOLÁN-busz szenvedett balesetet a havas, jeges úton, többségük árokba csúszott - tudatták, hozzátéve: a legsúlyosabb baleset a 76-os főúton történt, ahol a cég munkatársán túl több utas is megsérült, 2 ember súlyos sérülést - végtagtörést -, 10 ember könnyű sérülést szenvedett.



A GYSEV tájékoztatása szerint a vasúti közlekedés is megnehezült: a vonatok jelentős késésekkel közlekednek, eljutásukat behavazott váltók, a sínpályára dőlt fák akadályozhatják - olvasható a közleményben, amely szerint az időjárási helyzet egyelőre folyamatosan romlik.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy az esetleges haváriahelyezetknél a mentés is megnehezült, a MÁV-csoport erősítő buszai sem tudnak minden helyszínt megközelíteni.

"A hóhelyzet javulásáig nyomatékosan kérjük a térségben élőket, hogy csak halaszthatatlan esetben, minden szempontból felkészülten induljanak útnak!" - hangsúlyozta a Mávinform.