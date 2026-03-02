Tovább drágul a parkolás az Árkád tetején
2026. március 02. hétfő 09:09
Hétfőtől az első óra után már háromszáz forintot kell fizetni a parkolásért az Árkád tetején, közölte a vállalkozás a Facebook-oldalán.
Az első óra korábban ingyenes volt, ezt tavaly januárban szüntették meg. Akkortól kétszáz forintot kellett fizetni, ez emelkedett most háromszázra.
A vállalkozás közlése szerint a második órától továbbra is marad az eddigi, négyszáz forintos díjszabás.
Képünk illusztráció.
EQM
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Rendkívüli bejelentésre készül hétfőn...
- Tizenöt határsértőt kapcsoltak le a...
- Tovább drágul a parkolás az Árkád...
- Szécsi: "javítani kell a teret!"
- Frontális karambol Somberek közelében
- Esős, enyhe idő várható a tél utolsó...
- Baranyaiakkal a soraiban megalakult...
- Újabb adókönnyítések bevezetéséről...
- Újabb 325 millió forinttal dobta meg...
- Még jobban berobban a tavasz:...