Tovább drágul a parkolás az Árkád tetején

Hétfőtől az első óra után már háromszáz forintot kell fizetni a parkolásért az Árkád tetején, közölte a vállalkozás a Facebook-oldalán.

Az első óra korábban ingyenes volt, ezt tavaly januárban szüntették meg. Akkortól kétszáz forintot kellett fizetni, ez emelkedett most háromszázra.

A vállalkozás közlése szerint a második órától továbbra is marad az eddigi, négyszáz forintos díjszabás.

