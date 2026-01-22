Megalakult a Béketanács, Orbán Viktor is aláírta az okiratot

Megalakult csütörtökön Davosban a Donald Trump amerikai elnök kezdeményezésére életre hívott Béketanács; az alapító okiratot mások mellett Orbán Viktor miniszterelnök is aláírta.



"A világ gazdagabb, biztonságosabb és békésebb, mint egy évvel ezelőtt" - jelentette ki az aláírás előtt elmondott beszédében Trump, aki úgy vélte, "egy éve a világ lángolt, csak sokan nem tudtak róla".



Az elnök üdvözölte a ceremóniára egybegyűlt vezetőket és hangsúlyozta: a testület akár a valaha volt legjelentősebb testületek egyikévé is válhat.

Hangsúlyozta: második elnöksége első kilenc hónapja alatt nyolc konfliktust sikerült lezárnia, a többi között Kambodzsa és Thaiföld, a Kongói Demokratikus Köztársaság és Ruanda, Örményország és Azerbajdzsán illetve India és Pakisztán között, és folyamatban van az Egyiptom és Etiópia között a Nílus folyó vízhozama nyomán elmérgesedett feszültség csökkentése.

Pakisztán és India ügyében emlékeztetett arra, hogy két atomhatalomról van szó, hozzátéve, hogy a pakisztáni elnök köszönetet mondott neki, amiért "megmentett 10-20 millió emberéletet".

Az ukrajnai háborúra kitérve megismételte, hogy a konfliktus nem robbanhatott volna ki, ha ő az elnök 2022-ben, ám hangsúlyozta: ha már így alakult, mindent megtesz annak érdekében, hogy a harcoknak vége legyen.



A gázai háborúról Trump a tűzszünet fenntartását nevezte elsődleges fontosságúnak, kiemelve, hogy "többé nem lehet hallani éhező emberekről szóló történeteket".

Emlékeztetett arra, hogy amerikai segítséggel kiszabadították a Hamász iszlamista terrorszervezet és szövetségesei által fogva tartott túszokat és sikerült a meggyilkolt túszok többségének holttestét is visszajuttatni a családtagoknak.

Elmondta: a Béketanács első feladata az övezet lefegyverzésének, kormányzatának és újjáépítésének biztosítása lesz, "utána pedig át lehet térni más dolgokra".

"Gázában nagyon sikeresek leszünk, és amint a tanács végleges formájában feláll, gyakorlatilag mindent megtehetünk, amit akarunk, az ENSZ-szel összhangban".

A New York-i székhelyű világszervezettel összefüggésben Trump úgy vélte, az ENSZ-ben "hatalmas lehetőségek rejlenek", "van benne néhány remek ember", azonban aláhúzta: ezek a lehetőségek egyelőre kihasználatlanok.

Leszögezte: az ENSZ is meg tudta volna oldani az általa megoldott konfliktusokat, azonban "valamiért mégsem tette, nem próbálta elég keményen".



"A Béketanács, közösen az ENSZ-szel, ez valami egyedülálló dolog lehet a világon; a szemünk előtt bontakozik ki a Közel-Kelet fényesebb és az egész világ biztonságosabb jövője" - jelentette ki.

Iránra kitérve emlékeztetett a tavaly júniusban kirobbant, 12 napon át tartó iráni-izraeli konfliktusra, amelybe a zsidó állam oldalán az Egyesült Államok is beavatkozott és "megsemmisítette Irán nukleáris kapacitásait".

"Irán tárgyalni akar; tárgyalni fogunk" - szögezte le.

Szíriával összefüggésben az elnök méltatta Ahmed es-Saraa szíriai elnököt, aki szerinte rendkívül keményen dolgozik", "mi pedig visszavontuk az összes rájuk kirótt szankciót, hogy levegőhöz jussanak".

Emlékeztetett arra is, hogy első elnöki ciklusa idején az amerikai hadsereg végzett az Iszlám Állam terrorszervezet akkori vezetőjével, Abu Bakr al-Bagdadival, súlyos csapást mérve ezzel a dzsihadistákra, akik azonban szerinte Joe Biden elnök ciklusa idején "újjáalakultak".

A NATO-val kapcsolatban Trump kiemelte, hogy Washington nyomására immár a szövetség majdnem összes tagállama bruttó hazai terméke (GDP) öt százalékát költi védelmi kiadásokra, és név szerint említette az ezt megtagadó Spanyolországot.

"Mi a gond Spanyolországgal, potyázni akarnak? Beszélünk kell Spanyolországgal"- jelentette ki.

Trump emellett méltatta az amerikai hadsereget, amelyet a világ legerősebb hadseregének nevezett, kiemelve, hogy míg első ciklusa idején újjáépítették a fegyveres erőket, most még erősebbé teszik.

Beszéde további részében elismerően szólt az Egyesült Államok belgazdaságáról is, leszögezve: "ha Amerika sikeres, az egész világ sikeres".



A megnyitó beszéd után a Béketanácsban részt vevő országok vezetői, köztük Orbán Viktor miniszterelnök nyilvánosan aláírták az okiratot, amelynek során Trump a magyar kormányfőt "kemény fickónak" nevezte.

A Béketanács célja az alapító szöveg szerint, hogy "helyreállítsa a hiteles vezetést és biztosítsa a fenntartható békét a konfliktusövezetekben".

A grémiumot maga az amerikai elnök vezeti majd, ő nevezheti ki utódját az élén, és vétójoga lesz benne.

