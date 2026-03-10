Akár az esernyőkre is szükség lehet már szerdán
2026. március 10. kedd 20:00
Szerda délelőttig derült vagy fátyolfelhős időre számíthatunk, és szerdán is többórás napsütésben bízhatunk a fátyol- és gomolyfelhők mellett.
Holnap délutánig továbbra sem valószínű csapadék, de késő délutántól előbb a Dunántúlon, majd a középső megyékben is előfordulhat néhány zápor, délnyugaton kis eséllyel zivatar is lehet.
A délies szél napközben többfelé megélénkül, holnap a Dunántúl egyes részein olykor meg is erősödik.
A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -1 és +6 fok között alakul, de a szélcsendes fagyzugokban pár fokkal hidegebb is lehet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában 15 és 19 fok között valószínű.
MTI
