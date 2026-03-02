Rendkívüli bejelentésre készül hétfőn Orbán Viktor
2026. március 02. hétfő 07:50
Hétfő reggel bizonyítékokat mutatunk be a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban - erről a miniszterelnök írt bejegyzést a Facebook-oldalán vasárnap este.
Orbán Viktor közösségi oldalán azt írta: "rendkívüli információk érkeztek! Reggel bemutatjuk a hétvégén összegyűjtött bizonyítékokat a Barátság kőolajvezeték ukrajnai szakaszának állapotával kapcsolatban."
MTI
