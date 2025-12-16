Forradalmi műtét a PTE Klinikai Központjában: tökéletesen hall a siketen született kislány!

A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján a közelmúltban egy különleges, világszerte is ritka műtétet hajtott végre az orvosi team: egy négyéves kislánynál egy korábban beültetett, ám azóta meghibásodott hallókészüléket cseréltek ki a világ első okos cochleáris implantátumára, ezzel lehetőséget adva a gyermeknek a teljesebb élethez. A pécsi beavatkozás nemcsak a páciens számára hozott új hallásminőséget, hanem a magyar fülsebészet és hallásrehabilitáció egyik mérföldköveként is szolgál.

A korábbi, meghibásodott hallókészüléket garanciálisan cserélték volna hasonló új eszközre, ám az azt forgalmazó cég vezetése úgy döntött, esélyt ad a négyéves kislánynak egy teljesebb élethez.

Ezért számára a legmodernebb okosimplantátumot ültetik be, magukra vállalva a többletköltséget.



A beavatkozás egy komplex, műtétileg nagy kihívást jelentő reimplantáció: a korábbi készülék eltávolítása a belső szervek sérülése nélkül, majd az új, okosimplant behelyezése új távlatokat nyit a hallásjavításban.

Az ilyen műtétek ritkák, mivel nemcsak a korábbi beültetés anatómiai körülményei jelentenek kihívást, hanem a pontos elektródabehelyezés és a hallóideg optimális stimulációja is.



A klinika munkatársainak kiemelkedő szakmai felkészültsége és a megfelelő infrastruktúra tette lehetővé, hogy ez az úttörő beavatkozás sikeresen megtörténhessen.

Az esemény jól példázza, hogy a Klinikai Központ nemcsak a hallásrehabilitációban, hanem a legmodernebb sebészeti megoldások bevezetésében is az élvonalban jár.



A most beültetett Nucleus® NexaTM Implant System a Cochlear cég több mint négy évtizedes tapasztalatára és megbízhatóságára épül, és a világ első olyan rendszere, amely valóban „okos" funkciókkal segíti a páciensek és az orvosok mindennapjait.



Ez az innovatív implantátum:

- Folyamatos önellenőrzést (Everyday Monitoring) végez, hogy a rendszer teljesítménye és biztonsága mindig optimális maradjon,

- Firmware-frissítéseken keresztül fejleszthető, így a páciensek a jövő innovációit is elérhetik,

- Fejlett energiamenedzsmenttel biztosítja az egész napos akkumulátor-élettartamot,

-A világ legkisebb és legkönnyebb hangprocesszorával kínál kompromisszummentes hallásélményt.



Dr. Szanyi István, a PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója kiemelte: „A beavatkozás különleges óvatosságot és odafigyelést kívánt, ám a műtét tökéletesen sikerült. Az okosimplantátummal a beteg nemcsak a hallásában érhet el javulást, hanem általa felnőttként teljes életet élhet majd."

