Forradalmi műtét a PTE Klinikai Központjában: tökéletesen hall a siketen született kislány!
2025. december 16. kedd 09:00
A Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikáján a közelmúltban egy különleges, világszerte is ritka műtétet hajtott végre az orvosi team: egy négyéves kislánynál egy korábban beültetett, ám azóta meghibásodott hallókészüléket cseréltek ki a világ első okos cochleáris implantátumára, ezzel lehetőséget adva a gyermeknek a teljesebb élethez. A pécsi beavatkozás nemcsak a páciens számára hozott új hallásminőséget, hanem a magyar fülsebészet és hallásrehabilitáció egyik mérföldköveként is szolgál.
A korábbi, meghibásodott hallókészüléket garanciálisan cserélték volna hasonló új eszközre, ám az azt forgalmazó cég vezetése úgy döntött, esélyt ad a négyéves kislánynak egy teljesebb élethez.
Ezért számára a legmodernebb okosimplantátumot ültetik be, magukra vállalva a többletköltséget.
A beavatkozás egy komplex, műtétileg nagy kihívást jelentő reimplantáció: a korábbi készülék eltávolítása a belső szervek sérülése nélkül, majd az új, okosimplant behelyezése új távlatokat nyit a hallásjavításban.
Az ilyen műtétek ritkák, mivel nemcsak a korábbi beültetés anatómiai körülményei jelentenek kihívást, hanem a pontos elektródabehelyezés és a hallóideg optimális stimulációja is.
A klinika munkatársainak kiemelkedő szakmai felkészültsége és a megfelelő infrastruktúra tette lehetővé, hogy ez az úttörő beavatkozás sikeresen megtörténhessen.
Az esemény jól példázza, hogy a Klinikai Központ nemcsak a hallásrehabilitációban, hanem a legmodernebb sebészeti megoldások bevezetésében is az élvonalban jár.
A most beültetett Nucleus® NexaTM Implant System a Cochlear cég több mint négy évtizedes tapasztalatára és megbízhatóságára épül, és a világ első olyan rendszere, amely valóban „okos" funkciókkal segíti a páciensek és az orvosok mindennapjait.
Ez az innovatív implantátum:
- Folyamatos önellenőrzést (Everyday Monitoring) végez, hogy a rendszer teljesítménye és biztonsága mindig optimális maradjon,
- Firmware-frissítéseken keresztül fejleszthető, így a páciensek a jövő innovációit is elérhetik,
- Fejlett energiamenedzsmenttel biztosítja az egész napos akkumulátor-élettartamot,
-A világ legkisebb és legkönnyebb hangprocesszorával kínál kompromisszummentes hallásélményt.
Dr. Szanyi István, a PTE KK Fül- Orr- Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Klinikájának igazgatója kiemelte: „A beavatkozás különleges óvatosságot és odafigyelést kívánt, ám a műtét tökéletesen sikerült. Az okosimplantátummal a beteg nemcsak a hallásában érhet el javulást, hanem általa felnőttként teljes életet élhet majd."
Forrás: PTE
