Megpördült, majd az útpadkának ütközött egy autó Mánfa közelében
2025. december 16. kedd 10:22
Megpördült és az útpadkának ütközött egy személyautó a 66-os főúton, Mánfa közelében, a 7. és a 8. kilométer között kedden délelőtt.
A komlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.
Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Forrás: Katasztrófavédelem
