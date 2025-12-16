Megpördült, majd az útpadkának ütközött egy autó Mánfa közelében

2025. december 16. kedd 10:22

Megpördült, majd az útpadkának ütközött egy autó Mánfa közelében

Megpördült és az útpadkának ütközött egy személyautó a 66-os főúton, Mánfa közelében, a 7. és a 8. kilométer között kedden délelőtt.

 

 

A komlói hivatásos tűzoltók áramtalanították a gépkocsit.

Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.

Forrás: Katasztrófavédelem