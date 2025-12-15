Áramot vezetett egy pécsi fémkapuba - Nyolc év után fogták el az emberölési kísérlet gyanúsítottját

A Baranya vármegyei rendőrök 2024-ben elfogták a pécsi gyanúsítottat, a vizsgálatot a napokban fejezték be.

Emberölés kísérlete, kábítószer birtoklása, valamint lopás miatt is nyomozott a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság egy 45 éves pécsi férfi ellen.

Még 2016 végén egy pécsi cég képviselője tett feljelentést, mert valaki éjszaka egy házilag gyártott elektromos szerkezettel áramot vezetett az egyik ingatlanuk fémkapujába. A biztonsági őr megfogta a kaput, de észrevette a szerkezetet, és lerántotta az ajtóról, aminek következtében zárlat keletkezett.

Az őr nem sérült meg, de ez csak a szerencsén múlt, ugyanis a kirendelt mérnök szakértő megállapította, hogy az áramütés súlyos sérülést vagy halált is okozhatott volna.

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság akkor emberölés kísérlete miatt indított eljárást, amelyet 2017 nyarán felfüggesztett, mert az akkori adatok alapján nem tudták megállapítani az elkövető kilétét.

Nyolc év elteltével azonban fordulatot vett az ügy, az újonnan beszerzett bizonyítékok alapján azonosították a tettest. A szálak egy pécsi férfihoz vezettek, akit a rendőrök 2025. január 15-én fogtak el a lakásán, majd előállították a főkapitányságra.

A férfi ruhájából és a lakásából kábítószergyanús anyagok kerültek elő, a gyorsteszt pedig igazolta a drogfogyasztást.

A nyomozás során az is kiderült, hogy korábbi munkahelyeiről a férfi több mint 2,5 millió forintnyi értékeket vitt el, amelyeket aztán továbbértékesített.

A nyomozók kihallgatták, őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását, amelyet a bíróság elrendelt.

A rendőrség befejezte a vizsgálatot, és az iratokat a napokban adta át az ügyészségnek.

