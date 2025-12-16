Jön a Szilveszteri Szuperlottó 7 milliárd forintos nyereménnyel!
2025. december 16. kedd 12:41
A Szerencsejáték Zrt. az Ötöslottóra építve különleges nyereményjátékot hirdet meg 2025 végére: a Szilveszteri Szuperlottó 7 milliárd forintra emeli meg az Ötöslottó aktuális főnyereményét, és a játék miatt hosszabb lesz a fogadási idő is.
A Szerencsejáték Zrt. azt közölte kedden az MTI-vel, hogy akár egy lottószelvény megvásárlásával, azaz 400 forintért cserébe nyerhet 7 milliárd forintot az újév első órájában bárki, aki december 20-a után vásárol ötöslottószelvényt, vagy van erre az időszakra szóló aktív öthetes szelvénye.
Guller Zoltán, a Szerencsejáték Zrt. elnök-vezérigazgatója a közlemény szerint kiemelte: "célunk az, hogy a legrégebbi, legnépszerűbb, és különleges hagyományokkal bíró Ötöslottó játékunk ismét úgy csillogjon, mint 68 évvel ezelőtt. Az Ötöslottó nemcsak a Szerencsejáték Zrt. identitásának része, hanem a magyar családoké is, hiszen bevezetése óta a harmadik nemzedék nő fel".
Guller Zoltán hozzátette: "az Ötöslottó már bevezetésekor hagyományt teremtett és főnyereménye az elmúlt közel 7 évtizedben több mint 500 család életét változtatta meg. Ezért döntöttünk úgy, hogy elindítjuk a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékot, amely az Ötöslottóhoz kapcsolódva az újév első órájában rendkívüli nyereménnyel adhat boldog évkezdést a játékosainknak".
Közölték azt is, hogy a Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékhoz kapcsolódó Ötöslottó sorsolásra szilveszter este 11-ig lehet fogadni, majd közvetlenül az óév befejeződése után, 2026. január 1-jén, 00:20-tól látható a számok kisorsolása élőben a Duna csatornán.
A játékosok számára fontos változás, hogy a nyereményjáték miatt december 27-én a SzerencseSzombat című műsorban csak Luxor és Joker sorsolás lesz, az Ötöslottóé kerül át az újévre - jelezték.
MTI
