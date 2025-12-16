Kisbusszal ütközött egy autó a 6-os pécsi szakaszán
2025. december 16. kedd 14:33
Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz Pécsen, a 6-os főút városi szakaszán, a Lánc utcánál kedden kora délután.
Az egyik járműben hárman utaztak, a másikban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett.
A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket és segítenek a forgalom irányításában.
Forrás: Katasztrófavédelem
