Kisbusszal ütközött egy autó a 6-os pécsi szakaszán

Összeütközött egy személyautó és egy kisbusz Pécsen, a 6-os főút városi szakaszán, a Lánc utcánál kedden kora délután.

Az egyik járműben hárman utaztak, a másikban csak a sofőr ült, a helyszínre mentő is érkezett.

A vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket és segítenek a forgalom irányításában.