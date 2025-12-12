Megérkezett az utolsó Leopard, teljes a harckocsiflotta
2025. december 12. péntek 12:29
A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta - mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán pénteken.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.
A miniszter kiemelte,
2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.
Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség.
Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.
MTI
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Egy nevelőnő is bántalmazta a...
- Megérkezett az utolsó Leopard, teljes...
- Majd' két hete hiába keresnek egy...
- Javában tart a madárszámlálás,...
- Szombaton nem lesz felkereshető a...
- Elárulta a MÁV, mikor csodálhatjuk...
- Várhatóan emelkedik a...
- A vasárnapig megrendelt Gondosórát...
- Új árkedvezményt vezetett be mától a MÁV
- A tervezett ütem szerint haladnak a...