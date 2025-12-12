Megérkezett az utolsó Leopard, teljes a harckocsiflotta

A 44. Leopard harckocsi megérkezésével teljessé vált a magyar harckocsiflotta - mondta a honvédelmi miniszter a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár laktanyájában Tatán pénteken.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf hozzáfűzte, a Leopard 2 A7HU a világ egyik legmodernebb harckocsija, a rendszert a Leguan hídvetők és a műszaki mentőszerek teszik teljessé.

A miniszter kiemelte,

2015-ben tette lehetővé az ország gazdasági teljesítménye, hogy megkössék azokat a szerződéseket, amelyek által visszaépíthető a Magyar Honvédség harckocsizó képessége.

Böröndi Gábor vezérezredes, a Honvéd Vezérkar főnöke azt mondta, a Leopardok beszerzésével 40 évet lépett előre a Magyar Honvédség.

Az utolsó páncélos érkezésével befejeződött a zászlóalj feltöltése, a harckocsizó képességek elsajátítását pedig egy Európában egyedülálló szimulációs berendezés segíti.