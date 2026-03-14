Vasárnap ér véget az országos razzia az utakon
2026. március 14. szombat 14:23
Országszerte fokozott ellenőrzést tart a rendőrség az utakon március 9. és 15. között - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság Kommunikációs Szolgálata a police.hu oldalon.
A közlemény szerint az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata (ROADPOL) Seatbelt elnevezéssel hirdetett fokozott közúti ellenőrzést, amelyhez a magyar rendőrség is csatlakozik.
Az európai szintű ellenőrzés keretében Magyarország teljes területén elsősorban a biztonsági öv, a gyermekbiztonsági rendszerek használatát, valamint a segédmotorral vagy motorkerékpárral közlekedők bukósisak-viselését ellenőrzik a rendőrök - írták.
MTI
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Három autó ütközött, lezárták a 6-ost...
- Hatalmas mennyiségű hulladék ég a...
- Éppen olyan szép napunk lesz...
- A hó végén kezdődik a tavaszi...
- Vasárnap ér véget az országos razzia...
- Továbbra sem akadtak az eltűnt 11...
- Íme, így néznek ki a pártlistás...
- Zárva Pécs legrégebbi zárszaküzlete -...
- Orbán Viktor: legyen béke, szabadság...
- Bátorító üzeneteket juttattak el a...