Csaknem végzett két testvér egy fiúval Pécs főterén
2026. április 29. szerda 09:06
A Baranya Vármegyei Főügyészség emberölés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot egy anya és két fia, valamint egyikük barátnője ellen, akik közül ketten fiatalkorúak.
A vádirat szerint a későbbi, kiskorú sértett 2025 tavaszán összetűzésbe került az anya harmadik, kiskorú gyermekével. Ennek során a későbbi sértett megütötte a két fiú vádlott öccsét, ezért ők elhatározták, hogy bosszút állnak rajta.
2025. június 20. napján az esti órákban a pécsi belvárosban tartózkodtak a vádlottak, akik közül a két fiú ezt megelőzően egy ismeretlen összetételű gázt szívott, melytől erősebbnek érezték magukat és agresszívak lettek.
A vádlottak észrevették a közelben gyalogosan elhaladó sértettet, vele kiabálni kezdtek és támadólag megindultak felé. A sértett futni kezdett a főtér irányába és közben védekezésül elővett egy viperát, ezzel próbálva távol tartani magától az őt fenyegetően követő vádlottakat.
A főtér déli részén a vádlottak utolérték a sértettet és a fiatalkorú férfivádlott talppal megrúgta őt, ettől a sértett a földre rogyott.
Ezután a sértettet a földön ugyanez a vádlott egy 9-10 cm pengehosszúságú késsel két alkalommal hátba szúrta és megütötte. A bántalmazásba bekapcsolódott a vádlott testvére is, aki kétszer ököllel ütötte illetve fejbe is rúgta a földön fekvő, már vérző kiskorú sértettet.
A vádlottak anyja a sértett bántalmazásakor végig a sértett mellett állt, őt szidalmazta, ezzel támogatta fiai magatartását. A fiatalkorú barátnő szintén végig jelen volt a bántalmazáskor, figyelte annak környezetét és figyelmeztette a vádlottakat, hogy egy járókelő felvételt készít a cselekményükről.
A vádlottak végül távoztak a helyszínről, mert több járókelő rendőrségi bejelentést tett. A kést a vádlottak magukkal vitték és ismeretlen helyen eldobták.
A bántalmazás következtében a sértett életveszélyes sérülést szenvedett el, halálát az életmentő műtét és orvosi ellátás hárította el.
A vádlottak cselekménye emberölés bűntette kísérletének a megállapítására alkalmas, melyet részben társtettesként, részben bűnsegédként követettek el.
A bűncselekmény büntetési tétele 5 évtől 15 évig terjedő szabadságvesztés.
A vádlottak közül ketten letartóztatásban vannak.
Forrás: Baranya Vármegyei Főügyészség
