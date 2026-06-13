Megkezdődött a pécsi vasúti fővonal karbantartásának második üteme

A Budapest-Pécs fővonal Rétszilas és Dombóvár közötti karbantartása a második üteméhez érkezett június 11-től, közölte a MÁV.

Azt írták, "a pécsi és a kaposvári InterCityk helyett az újabb fázisban is változatlanul Sárbogárd és Dombóvár között szállítják az utasokat MÁVBuszok. Azonban az S40-es vonatok helyett az eddiginél rövidebb szakaszon, Simontornya és Dombóvár között kell pótlóbusszal utazni június 11-től. A fővonalból kiágazó vonalon, Dunaújváros és Simontornya között is már végig közlekednek az S431-es vonatok csütörtöktől, ezért itt már nem kell átszállni pótlóbuszra.

Az egyhónaposra tervezett, pályakizárással járó munkálatokat úgy időzítettük, hogy csak a vakáció elejéig (negyedik napjáig), azaz június 23-ig tart, és így a Fishing on Orfűre már végig vonattal utazhatnak a fesztiválozók.



A saját forrásból finanszírozott 1,15 milliárd forintos beruházás ütemterv szerint halad: hét szakaszon is olyan érdemi beavatkozásokat végzünk, amelyek révén összeségében néhány perces késéseket okozó sebességkorlátozásokat szüntetünk meg, és csökkentjük a meghibásodások lehetőségét is. Javul a pálya állapota, nő a közlekedésbiztonság és így kiszámíthatóbbá válik a vasúti közlekedés.

A karbantartás első ütemében átépítettük Sáregresen a Széchenyi utcai vasúti átjárót: itt korszerű, zökkenőmentes és kényelmes áthaladást biztosító ún. gumielemes rendszerrel (Ponti-STRAIL) elemeket építettünk be. Az átjáró környezetében 100 méteren javítottuk az alépítményt, ágyazatot- és síneket cseréltünk, valamint ároktisztítást is végeztünk. Ideiglenes terelőutat építünk ki, hogy a felújítás nagy részében kerülőút nélkül át lehessen jutni a vágányokon. Ezenkívül az elmúlt bő két hétben Rétszilas és Simontornya között ágyazatot, síneket és betonaljakat cseréltünk, javítottuk a pálya alépítményét, továbbá vágányszabályozást is végeztünk több mint 100 méteren.

A munkavégzést nehezítette, hogy június elsején a simontornyai munkaterületen bombát találtak a kollégáink, ezért emiatt szinte egy teljes napra le kellett állítani a munkálatokat. A bomba elszállítása után a tűzszerészek a terület átvizsgálását is elvégezték. Az előre tervezett műszaki tartalom ennek ellenére meg tudott valósulni.

Továbbra is arra kérjük utasainkat, hogy ne megszokásból utazzanak és előre tervezzék meg az utazásukat, mert 35-50 perccel hosszabb eljutási idővel kell számolni a pótlóbuszok menetideje miatt. Érdemes előre átgondolni a MÁVPlusz app vagy mavplusz.hu weboldal segítségével, mert a csatlakozások, várakozási idők is változtak.

A csoportok számára kiemelten fontos, hogy időben jelentsék be utazási szándékukat. Ez közös érdekünk azért, hogy az átszállások ellenére is biztosítsuk a megfelelő utazási körülményeket, és tervezni tudjuk a szükséges pótlóbuszok számát, de kérjük a csoportokat, hogy más alternatív eljutást is vizsgáljanak meg az érintett szakaszon ebben az időszakban.

Budapest és Pécs közötti átszállásmentes eljutást a VOLÁN-járatok biztosítják a vágányzár ideje alatt. Irányonként napi három új 1135-ös expresszbusz indul, így pénteken és vasárnap 12, a többi napon 8 járatpár segíti a két város közötti közlekedést. A buszok 6:50 és 14:50 között kétóránként 14:50 és 19:50 között pedig óránként indulnak. Fontos, hogy a buszok csak helyjeggyel vehetők igénybe, amelyet érdemes elővételben megvenni.

A pótlóbuszokon és a közvetlen Budapest-Pécs közötti expresszbuszokon nem lehet kerékpárt szállítani. Egyes InterCity vonatoknál azonban a pótlóbuszokkal együtt kerékpárszállító mikrobuszok is indulnak, melyeken korlátozott számban van lehetőség bicikli szállítására, ezért kerékpárhelyjegyet kell rá váltani."



