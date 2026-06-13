Szakvezetéssel járhatjuk be vasárnap a Szársomlyót
2026. június 13. szombat 10:33
A vasárnap délelőtt tíz órakor induló túra résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjével megismerhetik a terület természeti értékeit és kultúrtörténeti különlegességeit.
Magyarország legdélibb hegyvidékének - a Villányi-hegységnek - legmagasabb tömbje a Szársomlyó.
Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban.
A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.
Forrás: DDNP
Facebook box
Megosztás
Mások most ezeket a cikkeket olvassák
- Ismét pártelnökké választhatják Orbán...
- Kövér László a Fidesz-kongresszusán:...
- Szakvezetéssel járhatjuk be vasárnap...
- Megkezdődött a pécsi vasúti fővonal...
- Jubileumi gyalogos zarándoklat indul...
- Két baranyai tóba is érkezett...
- Drámai döntés: felfüggesztik a...
- Egyhetes rendőrségi razzia indul az...
- A Baranyában medvehagymát gyűjtők...
- Megszólal a Bolyai ösztöndíjból...