Szakvezetéssel járhatjuk be vasárnap a Szársomlyót

A vasárnap délelőtt tíz órakor induló túra résztvevői a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság túravezetőjével megismerhetik a terület természeti értékeit és kultúrtörténeti különlegességeit.

Magyarország legdélibb hegyvidékének - a Villányi-hegységnek - legmagasabb tömbje a Szársomlyó.

Erőteljes kiemelkedése sajátos és igen eltérő mikroklimatikus viszonyokat hoz létre a déli és északi oldalon, szubmediterrán klímaterületein botanikai ritkaságok élnek. A hegyen 75 védett növényfajt találtak, közülük 4 faj kizárólag itt fordul elő hazánkban.





A Magyar Nemzeti Parkok Hete programja.

