Akinek nincs vaj a fején, az se menjen vasárnap a napra!
2026. június 13. szombat 13:45
Nagyon erős, a figyelmeztetési kritériumot meghaladó UV-B sugárzás várható vasárnap a Dél-Dunántúlon - közölte a HungaroMet Nonprofit Zrt. az MTI-vel szombaton.
Azt írták, hogy a régió területének 55 százalékán az UV-index meghaladja majd a 7,0-es értéket, a lehetséges maximumérték 7,2 lesz.
A HungaroMet arra kér mindenkit, hogy fokozottan védekezzen a napsugárzás okozta leégés ellen. Azt javasolják, hogy aki teheti, 11 és 15 óra között kerülje a napozást, viseljen vállat takaró pólót, szalmakalapot, és használjon fényvédő krémet.
Felhívták a figyelmet arra, hogy normál bőrtípusnál már 15-20 percnyi napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet.
A várható UV-B-értékek területi eloszlása a HungaroMet honlapján tekinthető meg.
MTI
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